Porto di Genova, trovato l’accordo in prefettura: sospesi gli scioperi del 19 e 28 luglio

Genova. Accordo fatto in prefettura, i sindacati sospendono lo sciopero del porto di Genova che era stato proclamato per lunedì prossimo e lo sciopero dei portuali della Culmv del 28 luglio.

Giovedì prossimo si aprirà un tavolo di confronto fra Regione, Comune, Autorità di sistema portuale, Capitaneria di porto, Confindustria Genova, Culmv e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, per arrivare a stipulare un “Patto per il porto e per il lavoro” raccogliendo la proposta di Giovanni Toti.

“Visti gli impegni concreti assunti dalle istituzioni” commentano i segretari di Filt-Cgil, Fit- Cisl e Uiltrasporti e “considerate le aperture soprattutto in materia di sicurezza dichiarate da Confindustria alla presenza del prefetto” gli scioperi del 19 e del 28 sono sospesi”.

Resta invece confermato quello del 22 dei lavoratori di Stazioni Marittime, essendo legato ad una questione puramente aziendale.

“Questa mattina in prefettura ho proposto ai sindacati e ai terminalisti di sedersi attorno ad un tavolo per siglare un patto per il lavoro in porto e sono felice che la mia proposta sia stata accolta – ha commentato il presidente ligure Giovanni Toti -. Giovedì 22 luglio a Palazzo San Giorgio si costituirà un tavolo per il lavoro portuale, la sua crescita e il suo sviluppo. Credo sia importante sfruttare questo momento di crescita e di investimenti nella nostra Regione per costruire una nuova visione di porto, dove al centro non ci siano solo investimenti e infrastrutture ma anche produttività e qualità del lavoro. Le condizioni per un nuovo dialogo ci sono tutte, ho trovato un clima molto sereno e volontà di ascolto”.