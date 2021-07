Porto di Genova, approvate le variazioni al bilancio: maggiori spese per 498 milioni

Genova. Nella seduta odierna il Comitato di Gestione ha approvato le prime note di variazione al bilancio di previsione 2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Nel dettaglio sono previste maggiori entrate per 418 milioni di euro e maggiori uscite per 498 milioni di euro, con un saldo della gestione che passa da -58,4 milioni di euro a -138,4 milioni di euro, coperto attraverso il ricorso all’avanzo di amministrazione accumulato nei precedenti esercizi.

Le variazioni, sia in entrata che in spesa, sono essenzialmente riconducibili all’aggiornamento del piano degli investimenti straordinario ed ordinario.

Le maggiori entrate in conto capitale ammontano a 416 milioni di euro, e sono strettamente correlate alle maggiori spese in conto capitale, per oltre 495 milioni di euro.

A seguito dell’aggiornamento del programma straordinario di cui alla Legge 130/2018 (c.d. “Decreto Genova”) approvato dal Comitato di Gestione il 29 giugno u.s. e dal Commissario Straordinario con proprio provvedimento (decreto n. 5/2021), si prevedono ad oggi investimenti per 2,296 miliardi di euro con un rilevante impegno che sarà assunto dall’Autorità di Sistema Portuale, sia in termini di risorse finanziarie, che strumentali ed umane.

Le principali fonti del predetto importo sono così ripartite: 993 milioni di euro a carico di risorse proprie dell’AdSP; 296,4 milioni di euro con linee di credito in corso di istruttoria; 15 milioni di euro a carico di ASPI; 10,5 milioni di euro a carico di Aeroporto di Genova S.p.A.; 131,5 milioni di euro a carico di RFI; 123,3 milioni di euro a carico del concessionario per il progetto Hennebique; 54 milioni di euro a valere sul bilancio del Commissario Straordinario; 656 milioni di euro a valere su fondi statali in corso di istruttoria.

Le risorse statali per la realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova sono attualmente in fase di perfezionamento; il relativo onere sarà appostato con successive note di variazione.

Anche il Programma Triennale Ordinario delle Opere 2021-2023 prevede un incremento di investimenti per 20,2 milioni di euro, portando così la programmazione ordinaria per l’anno in corso a 109,4 milioni di euro, di cui l’82% afferente progetti dell’area di Savona Vado, e il 18% progetti del comparto genovese.

Il Comitato di Gestione ha poi espresso parere favorevole in ordine al rilascio della concessione demaniale pluriennale, della durata di 20 anni, a favore di Eurocraft Cantieri Navali srl avene ad oggetto un compendio demaniale costituito da un capannone ad uso cantiere navale e aree di piazzale adiacenti, nel bacino di Vado Ligure, per lo svolgimento dell’attività di costruzione e manutenzione di imbarcazioni da diporto.

Infine, è stato approvato il riconoscimento a favore della CULMV “Paride Batini” di un contributo di circa 196 mila euro per le attività formative degli addetti svolte nel primo trimestre del 2021.