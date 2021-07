Picchia la fidanzata minorenne, poi minaccia di morte i poliziotti: arrestato

Genova. Su segnalazione, la polizia è intervenuta per soccorrere una 17enne che poco prima era stata percossa e scaraventata a terra dal fidanzato, in piazza De Ferrari, poi fermato e arrestato per lesioni personali, violenza, minacce a pubblico ufficiale e per danneggiamento.

Gli agenti hanno intercettato la coppia in via XX Settembre, la ragazza ha però negato di essere stata aggredita nonostante presentasse evidenti graffi sul petto ed una tumefazione allo zigomo.

A smentire le parole della giovane ci hanno pensato le immagini delle telecamere della Questura, dove i poliziotti hanno visto il ragazzo percuotere con violenza la fidanzata.

I due sono stati così accompagnati, a fatica, in Questura ed il 20enne ha, prima danneggiato la portiera della volante, poi si è scagliato contro gli agenti procurando ad uno di loro una ferita all’arcata dentale giudicata guaribile in 7 giorni.

Non contento il giovane colombiano, dopo aver minacciato di morte tutti i poliziotti, ha strappato dal collo una catenina ad uno di loro per poi cercare di ingoiarla ma è stato prontamente fermato.

Nel frattempo la minorenne ha continuato a negare di essere stata picchiata cercando di intralciare l’operato degli agenti con atteggiamenti ostili rifiutandosi anche di fornire le proprie generalità.

Il 20enne sarà processato per direttissima nella mattinata odierna mentre la minorenne è stata affidata alla madre e denunciata per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità.