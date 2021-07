Per bersi una birra cerca di sfondare con un tombino il distributore h24: denunciato

Genova. Aveva voglia di una birra in piena notte, ha visto un distributore automatico e ha deciso di andarsela a prendere. Così ha preso un tombino dalla strada e si è diretto verso il distributore di via Anfossi a Pontedecimo pronto per la spaccata.

Protagonista un marocchino di 29 anni che tuttavia poco prima di lanciare il tombino contro la vetrina ha visto passare una volante della polizia e si è fermato.

Agli agenti è stato lui stesso, se ci fossero stati dubbi, a spiegare le sue intenzioni. Il 29enne è stato denunciato per tentato furto aggravato.