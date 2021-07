Pegli, domenica torna la fiera del mare con 85 banchi e mascherine obbligatorie

Genova. A Pegli torna domenica 25 luglio, dalle 8.30 alle 23, il tradizionale appuntamento con la Fiera del Mare organizzata dal Comune di Genova. Circa 85 banchi di merci varie e dolciumi occuperanno il lungomare di Pegli sul lato sud, a partire dai giardini Peragallo, sino ad arrivare all’altezza dell’Arena degli Artisti.

Una Fiera che anche quest’anno si svolge con particolare attenzione alla sicurezza: a vigilare sul regolare svolgimento della manifestazione saranno presenti gli agenti della polizia locale, con un ulteriore servizio di vigilanza predisposto dal Comune di Genova pronto a contingentare gli accessi in caso di eccessivo afflusso di visitatori.

L’utilizzo delle mascherine è obbligatorio sia per gli operatori sia per i clienti e i titolari dei banchi metteranno a disposizione gel igienizzanti o guanti monouso per rendere gli acquisti sicuri grazie a una corretta manipolazione della merce.

“Il calendario delle fiere sta proseguendo con successo – dichiara l’assessore al Commercio e Artigianato Paola Bordilli – dopo gli appuntamenti di san Pietro alla Foce e a Pra’, il recupero di Sant’Antonio in corso Italia, anche a Pegli ritorna, in sicurezza e con i protocolli di vigilanza anti Covid ormai consolidati, una fiera molto attesa dalla delegazione, da tutto il Ponente genovese e dagli operatori che saranno presenti con i loro prodotti tradizionali”.

È a disposizione per la sosta dei mezzi degli operatori, tramite emissione di ordinanza sindacale, il tratto di lungomare di Pegli davanti ai giardini Peragallo. Inoltre gli operatori potranno usufruire del posteggio di piazzale Malachina. Nessuna variazione dei percorsi alle linee Amt.