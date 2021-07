Pd, a Genova inizia l’era D’Angelo: “La partita delle comunali è ancora aperta”

Genova. Le prime parole del nuovo segretario provinciale genovese del Partito Democratico sono proiettate alla prossima primavera, quella della sfida elettorale per il Comune di Genova. Simone D’Angelo, nominato ieri alla sala Cap di via Albertazzi, è convinto che “se il Pd fa il Pd la partita è aperta”.

Secondo il nuovo responsabile del partito del capoluogo ligure, che ha sconfitto Federico Romeo con il sostegno degli zingarettiani e degli orlandiani e di un ventaglio di delegati più ampio del previsto, “esiste una grande fetta di cittadinanza genovese che chiede un’alternativa alla destra di Bucci e il Pd deve essere in grado di offrirla”.

Ma la prima sfida non sarà quella delle comunali. La priorità, ora, è ricucire i rapporti all’interno del Partito Democratico genovese in modo da creare una squadra unita, forte, obbiettivo tutt’altro che semplice da raggiungere e ancor meno con un altro congresso, quello regionale, pronto ad aprirsi.

Anche perché i primi screzi si sono già manifestati. Ieri sera in via Albertazzi i 150 delegati hanno anche deciso anche il ruolo del nuovo presidente dell’assemblea. Inizialmente la mozione Romeo aveva proposto Vittoria Canessa, giovane Dem ma già tra i responsabili della scuola di politiche di Enrico Letta in Liguria.

Tuttavia la sua figura è stata considerata divisiva – troppo vicina al consigliere regionale Armando Sanna, di cui è l’ufficio stampa e per cui lavora in segreteria in via Fieschi – e alla fine lo stesso Federico Romeo ha accettato di svolgere lui il ruolo di presidente.

Ora il partito genovese raccoglie le forze. D’Angelo preparerà la composizione della “sua” squadra. Intanto a breve il trasferimento ufficiale della nuova sede Pd. Non più via Maragliano, ma via XX Settembre.