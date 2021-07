Paura a Campo Ligure, crolla un cornicione in centro storico: nessun ferito

Campo Ligure. Paura a Campo Ligure, in valle Stura nell’entroterra di Genova, dove questa mattina è crollato un cornicione in via Matteo Oliveri all’altezza della sede dell’Anpi.

La strada è stata chiusa e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per una prima messa in sicurezza.

Per fortuna il crollo è avvenuto mentre non stava passando nessuno e non si registrano feriti.

Il rispristino della viabilità, comunica il Comune, sarà consentito non appena completate le operazioni di messa in sicurezza da parte dei proprietari, che dovrebbero concludersi nei primi giorni della prossima settimana.