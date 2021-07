Domenica 4 luglio è andata in onda la ventiduesima puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della16ª edizione del campionato europeo di calcio, alla cui fase finale hanno partecipato ventiquattro squadre nazionali, delle quali quattro sono ancora in corsa.

Ospite della giornata Fabrizio Barsacchi, direttore sportivo della virtuosa società genovese dell’Angelo Baiardo. Al centro della trasmissione vi sono stati i commenti sulle partite disputatesi ieri, ovvero Repubblica Ceca-Danimarca ed Ucraina-Inghilterra. L’impressionante selezione allenata da Southgate ed il cuore della nazionale capitanata da Simon Kjaer la quale sta compiendo un miracolo sportivo nel di Christian Eriksen, questi i temi principali della chiacchierata odierna.

Successivamente non è poi mancata la consueta rassegna stampa, con il premio di “man of the match” che è stato assegnato ad uno scatenato Harry Kane. Infine è doveroso ricordare il focus sull’Italia di Roberto Mancini, squadra che martedì se la vedrà con la Spagna di Luis Enrique.