Parco dell’Antola riconosciuto centro di competenza per gli stili consapevoli in Liguria

Genova. “Il riconoscimento all’Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola del ruolo di Centro di competenza per promuovere il benessere e gli stili di vita consapevoli in tutta la Liguria è un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del nostro territorio che incentiva comportamenti ecocompatibili e propositivi”. Lo dichiara il vice presidente e assessore regionale ai Parchi Alessandro Piana, al via libera del provvedimento nel corso della Giunta odierna.

“La strategia seguita è quella di operare concretamente per uno sviluppo territoriale equilibrato – aggiunge il vice presidente Piana – promuovendo le attività tradizionali, la ricerca e la valorizzazione dei prodotti dell’entroterra, svolgendo queste funzioni in rete con l’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e con l’Ente Parco Naturale Regionale di Portofino”.

“L’aver promosso il Parco dell’Antola quale centro di promozione e valorizzazione degli stili di vita consapevoli va nella direzione di questa amministrazione di guardare al benessere psicofisico delle persone quale valore aggiunto – commenta l’assessore regionale allo Sport, Stili di vita consapevoli, Tutela degli animali di affezione Simona Ferro – a causa della pandemia e della crisi sanitaria mondiale siamo tutti più attenti e proattivi verso uno stile di vita che sia sano e maggiormente consapevole, ciò che fino a ieri abbiamo dato per scontato oggi non lo è più. Dallo sport outdoor all’alimentazione, dalla socializzazione alla cura degli animali d’affezione, la nostra quotidianità è molto cambiata ed avere un centro volto all’eccellenza in questi ambiti non può che essere un bene per la nostra Liguria”.

Un progetto articolato sul doppio binario della promozione e della formazione che avvicina alle ricchezze della Liguria, una delle regioni più verdi d’Italia.