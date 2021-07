Parco del Campasso, al via i lavori di messa in sicurezza idraulica: dureranno fino a novembre

Genova. Ripartiranno domani i lavori di messa a norma idraulica del parco ferroviario del Campasso.

Si tratta di opere già programmate nel 2017 e poi sospese per il crollo di ponte Morandi, ma non direttamente connesse all’ultimo miglio del Terzo Valico che prevede la riattivazione dei binari e della linea che passa da Sampierdarena e si ricongiunge al bivio Fegino, oggetto della protesta dei residenti che non vogliono i treni merci davanti alle case.

I lavori dureranno indicativamente fino a novembre 2021. Il progetto, autorizzato dagli organismi competenti, prevede la realizzazione di una rete di raccolta e ritenzione temporanea delle acque meteoriche, in modo da migliorarne il deflusso e permettere una migliore regimazione.

Da quanto comunicano fonti di Rfi, verranno realizzate attività di scavo rimuovendo parte della massicciata ferroviaria del parco Campasso, nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dall’Asl competente e contenute all’interno del piano di lavoro.

Le imprese che operano per conto di Rfi hanno garantito l’utilizzo di ogni precauzione necessaria per l’abbattimento delle polveri tra cui la bagnatura sia delle piste di cantiere che delle aree oggetto di movimentazione di terre ed il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall’accesso di via Fillak.