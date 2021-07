Paolo Barbieri nuovo direttore di Confesercenti Genova

Genova. Paolo Barbieri è il nuovo direttore di Confesercenti Genova: 40 anni il prossimo 20 settembre, laureato in scienze internazionali e diplomatiche, in associazione dal 2007, dapprima come funzionario responsabile di Civ e pubblici esercizi per diventare, nel 2017, vicedirettore, succede ora ad Andrea Dameri alla direzione provinciale.

«Ringrazio per la fiducia accordatami il presidente Massimiliano Spigno, tutta la presidenza e, naturalmente, l’attuale direttore regionale e direttore provinciale uscente, Andrea Dameri – dichiara Barbieri – : insieme abbiamo condiviso anni di lavoro molto intensi e insieme continueremo a collaborare per lo sviluppo e la crescita di Confesercenti.

«Desidero inoltre rivolgere un augurio di buon lavoro alla nuova giunta, con la quale abbiamo raccolto la sfida di portare l’associazione sempre più vicina agli operatori del commercio, del turismo e dei servizi: il momento storico con il quale ci dobbiamo confrontare non ha probabilmente eguali nella storia recente del nostro paese, perché alla crisi strutturale che imperversava già da anni si è venuta a sommare quella derivante dalla pandemia, senza contare, per Genova e la Liguria, le ulteriori e ben note criticità infrastrutturali che incidono non solo sul lavoro, ma sulla stessa qualità della vita di ognuno di noi.

«Proprio per tutto questo, mai come oggi è importante allargare il più possibile la platea degli associati e, di conseguenza, la rappresentanza e la forza della nostra associazione, perché solamente uniti possiamo pensare di affrontare, e superare, le sfide che ci attendono».

Oltre alla nomina di Barbieri alla direzione, l’assemblea ha designato i quattordici componenti della nuova giunta della quale – accanto al presidente Massimiliano Spigno, al vicepresidente vicario Franco Ardoino e alla vicepresidente Francesca Pescetto e allo stesso Barbieri -, fanno parte Elvo Alpigiani, Fabio Bertagnini, Marisa Carrea, Antonella Cama, Alfonsa Carvelli, Enrico Castagnone, Alessio Maloni, Francesca Recine, Fabio Serpi e Alessandro Simone.