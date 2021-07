Orientamenti Summer fa tappa a Chiavari: laboratori e test dal 27 al 30 luglio

Chiavari. Orientamenti Summer 2021, il più importante evento dedicato alla formazione e alle scelte scolastiche nella Liguria, fa tappa a Chiavari all’istituto Antonio Maria Gianelli, dal 27 al 30 luglio. Una serie di giornate dedicate all’orientamento pensate come occasione di apprendimento e aggregazione per i giovani e le loro famiglie, di socialità e di progettazione del proprio futuro.

Durante l’edizione estiva saranno proposti test di orientamento sia per gli studenti delle scuole medie che per quelli delle superiori, esperimenti finalizzati alla conoscenza delle materie stem (scienza, tecnica, ingegneria, matematica), laboratori per cimentarsi in diversi mestieri e un gioco proposto dall’Università di Genova sulla scelta dei percorsi di studio dopo il diploma. Attenzione particolare sarà rivolta anche all’orientamento alla formazione tecnica e professionale con una vasta offerta di laboratori degli enti di formazione e degli Istituti tecnici superiori.

“Siamo contenti di essere un punto di riferimento nel Tigullio per questo importante evento dedicato alla formazione – spiega l’assessore all’istruzione del Comune di Chiavari, Fiammetta Maggio – Ringraziamo, oltre a Regione Liguria e Aliseo, anche l’Istituto Gianelli per aver messo a disposizione i suoi spazi. Scegliere come proseguire gli studi è sempre un momento importante e delicato per i giovani, e quest’iniziativa rappresenta una possibilità in più, un’occasione davvero importante per il loro futuro, per confrontarsi e crescere insieme. Valore aggiunto è sicuramente la presenza anche dei corsi di formazione professionale, che propongono un ventaglio di offerte davvero rilevante e al passo con i tempi”.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle regole previste dalla normativa anticovid ed è pertanto necessaria la prenotazione ai laboratori.

Programma e prenotazione sono disponibili sul sito della manifestazione.

TEST DI ORIENTAMENTO

Nell’arco delle cinque tappe previste in Liguria saranno due le modalità di test di orientamento proposte per circa 70 incontri.

La prima è proposta agli studenti della scuola secondaria di primo grado (medie) per verificare il proprio interesse e le proprie attitudini verso specifici mestieri e percorsi di studi.

La seconda è rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e agli studenti degli ‘IeFP’ per approfondire punti di forza e stili di lavoro valutando così i percorsi formativi e professionali più rispondenti alle proprie caratteristiche.

Ogni test, erogato attraverso un software specialistico, sarà seguito da esperti dell’orientamento di ‘#Progettiamocilfuturo’ che aiuteranno i ragazzi a interpretare e utilizzare al meglio i risultati.

LABORATORI GO 4 STEM

Durante le cinque tappe di ‘Orientamenti Summer’ ecco i ‘Laboratori Go 4 Stem’ per ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Il personale specialistico di Aliseo-Progettiamocilfuturo con il materiale messo a disposizione dal Goethe Institute e dal progetto ‘Startnet’, proporrà 25 esperimenti per mettersi alla prova con le materie scientifiche e tecniche. Gli studenti per esempio nel settore dell’elettronica potranno programmare un robot, per le tecnologie solari potranno attivare le celle solari, per le tecnologie ottiche sperimenteranno i prismi e le lenti, il lavoro di un puntatore laser e quello di una luce che diventa messaggio. Spazio anche a esperimenti legati ai beni culturali con la possibilità di analizzare i materiali da costruzione con il microscopio, completare il progetto di costruzione e modellare il pezzo mancante di un’opera.

ANTINCENDIO E SOCCORSO

Grazie alla collaborazione con il corpo nazionale dei vigili del fuoco, saranno proposte dimostrazioni di servizio antincendio e soccorso tecnico urgente alla popolazione: bambini e ragazzi potranno inoltre cimentarsi in esercitazioni.