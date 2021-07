Open day per il vaccino Pfizer: anche il secondo giorno da “tutto esaurito”

Genova. Ha chiuso alle 13 come da programma l’accesso per l‘hub vaccinale allestito alla Fiera di Genova, dopo aver esaurito tutte le 1500 dosi messe a disposizione per il secondo giorno dell’Open Day riservato ai vaccini Pfizer.

Dopo l’assalto di ieri pomeriggio, assalto che aveva fatto registrare qualche criticità e disagi per le molte persone accalcate in coda e poi rimaste “a braccio asciutto” per esaurimento scorte, anche questa mattina una lunga coda di persone si è formata all’ingresso della Fiera, in attesa dell’inizio delle operazioni.

A differenza di ieri, però, la distribuzione dei biglietti numerati per la coda è stata organizzata all’ingresso del quartiere fieristico, evitando quindi i problemi verificatesi ieri. Molte persone si sono presentate anche con un paio di ore di anticipo rispetto all’orario previsto per l’inizio delle vaccinazioni.

Dopo un primo momento di attesa, appena aperti i varchi, la coda si è velocemente diluita e già a metà mattinata i flussi erano regolari e fluidi, con attesa ridotte a pochi minuti. Già verso mezzogiorno i numeri a disposizione stavano per terminare, con gli ultimi terminati intorno alle 13, orario in cui sono stati definitivamente chiusi i varchi di ingresso.