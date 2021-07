Oltre 60 balenottere avvistate nel mar Ligure: l’incontro da record nel ‘Santuario dei Cetacei’

Genova. Lo scorso 23 luglio, a bordo della M/N Mega Regina, sulle tratte Savona/Ile Rousse e Ile Rousse/Nizza, i ricercatori di Fondazione CIMA, hanno registrato numeri da record. Sulla tratta Savona/Ile Rousse, decine di delfini, uno zifio, una tartaruga e due balenottere, sono stati avvistati tra la Liguria e la Corsica ma sorprendente è stato il viaggio di ritorno, con oltre 60 balenottere avvistate.

“La tratta Nizza/Ile Rousse/Nizza è tra quelle dove la presenza di balenottera è più costante ma i numeri registrati nel monitoraggio del 23 luglio sono da considerarsi eccezionali: più di 30 avvistamenti di balenottera comune, molti dei quali di gruppi di 2-4 animali insieme, per un totale di oltre 60 individui. L’area più ‘affollata’ è la parte centrale della tratta, con fondali di oltre duemila metri. Questa particolare aggregazione è sicuramente dovuta a condizioni ambientali favorevoli, che garantiscono la presenza di cibo (il krill) per questi animali” commenta emozionata Paola Tepsich – Ricercatrice di Fondazione CIMA.

Grazie al monitoraggio effettuato in collaborazione con Corsica Sardinia Ferries dal 2007, Fondazione CIMA ha potuto descrivere i trend di presenza della specie nel Santuario Pelagos, evidenziando proprio gli anni eccezionali, come è stato il 2013.

Inoltre – nell’ambito del progetto SICOMAR PLUS – i dati sono stati e saranno utilizzati per definire le aree a maggior presenza della specie lungo i corridoi di traffico, per identificare le aree a rischio collisione.

La Compagnia ha aderito per prima al progetto, facendo partecipare più di 100 Ufficiali ad un corso di formazione specifico per l’avvistamento e il riconoscimento dei cetacei in mare.

“A bordo delle navi è inoltre possibile trovare poster divulgativi, con QR code che rimanda ad un video didattico, attraverso il quale i passeggeri possono apprendere alcune nozioni interessanti sulla presenza, il comportamento e l’aspetto dei cetacei che potrebbero incontrare durante la loro traversata” commenta Cristina Pizzutti – Responsabile Comunicazione e Marketing di Corsica Sardinia Ferries.

“Gli equipaggi si sono dimostrati ancora una volta attenti e preparati, monitorando insieme ai ricercatori la presenza delle balenottere e compiendo una traversata in tutta sicurezza” commenta Paola Tepsich – ricercatrice di Fondazione CIMA.