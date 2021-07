No green pass, salta la fiaccolata a Genova. Becchi: “Non siamo riusciti a organizzarla”

Genova. E’ ufficialmente saltata la fiaccolata prevista per questa sera in via Garibaldi, davanti a palazzo Tursi organizzata dal movimento Libera scelta per dire no al Green pass. Genova era stata inserita nelle città in cui oggi erano prevista manifestazioni anche se in un primo momento l’orario era fissato alle 17.30 in piazza De Ferrari, poi nel corso della giornata di ieri, trasformata in una fiaccolata con partenza sotto la sede del Comune di Genova.

Circa un centinaio di persone si è comunque riunito davanti alla sede del Comune di Genova, probabilmente anche sull’onda del passaparola corso sui social nelle ultime ore. Alcune persone avevano con se cartelli con la scritta “Giustizia per Di Donno”, riferita al medico suicida che aveva promosso la terapia del plasma iperimmune.

Nel tardo pomeriggio l’ultimo aggiornamento ha invece escluso la città di Genova dall’elenco delle piazze di questa sera. E la conferma è arrivata grazie a un video del professor Becchi che spiega: “Ci spiace, non siamo riusciti a organizzarla”.

Al momento a Genova sembrano confermate – ma a questo punto il condizionale è d’obbligo – la manifestazione indetta per venerdì pomeriggio da Italexit da piazza Raibetta a piazza Matteotti e soprattutto l’appuntamento ‘spontaneo’ organizzato per sabato 31 luglio alle 18 in piazza De Ferrari in cui potrebbe essere replicata la protesta di sabato scorso.