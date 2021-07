No green pass, sabato a Genova nuova manifestazione: nessun preavviso alla Questura

Genova. C’è anche Genova tra le oltre 100 città di tutto il Paese dove attraverso il canale Telegram ‘Basta dittatura’ viene annunciata una nuova manifestazione dei no green pass dopo quella di sabato scorso.

Il flop delle manifestazioni di ieri in molte città (a Genova addirittura non si è riusciti nemmeno a organizzarla dopo averla annunciata) non ferma le proteste spontanee contro il passaporto sanitario che entrerà in vigore lunedì.

E anche questa volta nessuno si è prenumito di preavvisare la Questura di Genova: sulla locandina diffusa su telegram l’appuntamento è fissato alle 18 in piazza De Ferrari.

La stessa piazza di sabato scorso quindi da cui è sfociato un corteo di 3 mila persone che è sfilato per la città e fino in sopraelevata con proteste sotto le sedi di giornali e media. Al momento sono tre le persone denunciate, due di queste proprio perché considerate gli organizzatori della manifestazione non autorizzata. E sabato lo scenario potrebbe essere simile.

“Le proteste so o o spontanee, autogestite e pacifiche – dicono gli anonimi organizzatori – senza nessun partito dietro nessun interesse personale o di categoria e non sono organizzate da nessuna persona in particolare ma dal popolo”.

Intanto domani Italexit di Gianluigi Paragone ha organizzato una manifestazione a Genova con piccolo corteo da piazza Raibetta a Matteotti e raccolta firme contro il green pass. Concentramento alle 17.30. In questo caso la protesta è stata preavvisata alla Questura.