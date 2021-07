New Racing for Genova esulta per Francesco Aragno

Genova. Al Rally della Marca nuova ottima prestazione del pilota savonese. La scuderia New Racing for Genova esulta per il suo portacolori Francesco Aragno. Al Rally della Marca, quarto round del Campionato Italiano WRC, il pilota savonese, in gara con Andrea Segir ed al volante della sua Renault Clio Super 1600, ha infatti ripetuto la recente prestazione fornita ad Alba, conquistando, oltre alla 17^ posizione assoluta finale, anche il successo tra le vetture a 2 ruote motrici e in Classe S1600. Per lui, che in corsa ha dimostrato tutta la sua classe e le sue potenzialità, sono inoltre arrivati anche punti pesanti per la LogisticaUno RallyCup by Michelin, la serie a cui è iscritto in questa stagione.

Buone notizie per la New Racing for Genova dal RallyLana. I savonesi Lorenzo Bianchin e Fulvio Patrone, con la loro Fiat Cinquecento Sporting di Gruppo Racing Start, hanno infatti conquistato il successo platonico in Classe RS 1.15.

In precedenza la New Racing for Genova aveva preso parte al Rally 4 Regioni ed al Rally Internazionale Casentino: nel primo, tredicesima posizione finale e primato di classe per Sandro Rossi e Christian Trivellato (Renault R5 Gt Turbo) nella gara storica e dodicesima piazza assoluta finale per il debuttante Paolo Buscone, con Niccolò Gonella e la Hyunday R5, in quella moderna; nel secondo, invece, ritiro nell’ultima ps, quando occupavano la settima posizione di classe R2B, nonché la sesta nel Raggruppamento del Campionato, per Luca Fredducci e Clarissa De Rosa, per la rottura della cinghia servizi della loro Peugeot 208.

Domenica prossima la New Racing for Genova sarà impegnata nello slalom “Favale – Castello”, valido per il Campionato italiano di specialità, con quattro piloti: Roberto Risso (Sport Prototipo L.R. 001 Suzuki), il vice presidente Luca Formentera (Suzuki Swift), Nicolò Franca (Peugeot 106) e il debuttante Luca Torrisi, che sarà al volante di una Fiat Panda.

Info sull’attività del sodalizio sul sito https://www.newracingforgenova.it/.

nella foto (free press):

La Renault Clio di Francesco Aragno e Andrea Segir (ph Elio Magnano)