Multedo, scooter contro auto ferma al semaforo: due persone all’ospedale

Genova. Attimi di paura questo pomeriggio a Multedo, dove uno scooter ha urtato violentemente una autovettura nei pressi di un semaforo, facendo finire rovinosamente a terra i due centauri.

L’incidente è avvenuto dopo le 17 in via Multedo, all’altezza del semaforo pedonale nei pressi dell’società sportivo: i due feriti sono stati entrambi trasportati in ospedale per fortuna in codice giallo, un uomo al Galliera, una donna all’Evangelico di Voltri.

Sul posto anche gli uomini della polizia locale per i rilievi del caso e per gestire il traffico della zona, che ha subito forti rallentamenti per diverse ore.