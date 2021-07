Multedo, ruba due spalliere di un letto durante un trasloco: denunciato

Genova. E’ stato notato dai poliziotti delle volanti, nel primo pomeriggio di ieri, mentre camminava in via Ronchi spingendo un carrellino con dentro un’anfora di metallo. L’uomo, noto ai poliziotti proprio per la sua propensione alla commissione di furti di oggetti in rame, ottone e ferro, è stato quindi pedinato fino a quando è arrivato nei pressi di uno stabile dove è stato visto scavalcare un’inferriata ed entrare in un’area in cui sono ubicati garage e cantine.

Poco attimi dopo è riapparso e, dopo aver lanciato in strada due spalliere di un letto in metallo, ha nuovamente scavalcato il cancello. A quel punto è stato fermato e, interrogato sulla provenienza degli oggetti trasportati, ha detto che appartenevano a un suo amico.

Ma così non era e in breve tempo i poliziotti hanno scoperto che appartenevano a un condomino che stava traslocando e aveva momentaneamente lasciato il mobilio nei pressi della cantina, in attesa di trasportarlo.

Da un controllo più approfondito, l’uomo, un 46enne romeno, è stato trovato in possesso di due cacciaviti utilizzati presumibilmente per smontare gli oggetti metallici. E’ stato denunciato per tentato furto e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli