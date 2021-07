Genova. “Non è sì vax contro no vax, è basso vs alto”, “Gli untori siete voi”, “Più bonifici che rischi”. “Green pass”, con le due ultime ss scritte con la grafia delle “ss” naziste. Sono alcuni degli striscioni apparsi nel tardo pomeriggio alla manifestazione organizzata da Italexit, movimento politico fondato dall’ex grillino e giornalista Gianluigi Paragone.

Si tratta della seconda manifestazione del partito a Genova e si è svolta in concomitanza con iniziative analoghe in tutta Italia. Circa 150 persone hanno partecipato al breve corteo tra piazza Raibetta e piazza Matteotti, nel centro storico, aree pedonali per cui non ci sono state quindi modifiche al traffico.

A Matteotti è scattata poi la annunciata raccolta firme contro l’obbligatorietà del green pass per alcuni ambiti, così come stabilito dall’ultimo decreto del governo.

Domani – sabato – si replica, un’altra manifestazione “no green pass” si terrà a Genova nel pomeriggio. L’appuntamento è alle 18 in piazza De Ferrari e si tratterà della quarta in una settimana.