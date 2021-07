Minaccia di morte la compagna e le dice che le porterà via la figlia: denunciato 32enne a Sampierdarena

Genova. Dopo l’ennesima lite ha minacciato la compagna di fuggire con la figlia e una volta rintracciato alla guida di un’auto nonostante gli fosse stata ritirata la patente l’ha minacciata di morte.

E non era l prima volta. Non solo l’uomo, un 32enne genovese, era già stato condannato per atti persecutori nei confronti di un’ex compagna.

Ieri l’intervento delle volanti chiamate dalla donna in un’abitazione a Sampierdarena e la testimonianza di parenti e vicini di casa ha consentito di ottenere l’allontanamento urgente dalla casa famigliare dell’uomo, che è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce gravi