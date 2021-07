Migliore qualità dei rifiuti, a Rapallo la raccolta differenziata mantiene il 65%

Rapallo. Secondo quanto emerge da una nota diffusa dal comune di Rapallo “la percentuale di raccolta differenziata sul territorio rapallese mantiene il 65%. I dati relativi a giugno 2021, in base al numero di utenti coinvolti e alle pesate dei materiali raccolti suddivisi per tipologia, attestano infatti la quota raggiunta”.

Si tratta di “un netto miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2019, quando, a parità di tonnellaggio dei materiali raccolti, la percentuale di differenziata era ferma al 55%”.

I responsabili Aprica, il gestore del servizio di pulizia sul territorio cittadino, spiegano che il motivo dell’incremento è da ricondurre a diversi fattori, legati ad una migliore qualità dei

rifiuti. Sulla percentuale di differenziata hanno anche inciso i risultati più che positivi della

raccolta porta a porta nelle frazioni cittadine e l’aumento degli esercenti aderenti alla raccolta porta a porta dedicata alle utenze non domestiche.

«Il 65% di raccolta differenziata è un risultato di cui siamo soddisfatti, significa che la strada

imboccata dall’amministrazione comunale è quella giusta – commenta il consigliere

incaricato alla Nettezza urbana, Andrea Rizzi – Continueremo a lavorare per migliorare

costantemente questo trend positivo anche grazie all’impegno di tutti. Rispetto allo stesso

periodo del 2019 abbiamo ridotto del 27% i rifiuti indifferenziati, un risultato che comporta

meno materiale conferito in discarica e di conseguenza meno costi per la collettività.

Ricordo infatti che non differenziare i rifiuti e inserire rifiuti non conformi nei contenitori di

carta, plastica, organico, comporta un danno economico e ambientale che ricade

direttamente sulla cittadinanza: se i rifiuti non sono differenziati correttamente, i costi di

smaltimento aumentano e diminuiscono, nel contempo, la qualità dell’ambiente in cui

viviamo e la possibilità di riciclare i materiali.

Insieme ad Aprica inoltre, stiamo continuando a lavorare per migliorare il servizio di pulizia della città, incrementare la frequenza del lavaggio dei marciapiedi anche fuori dal centro e potenziare il servizio di lavaggio dei cassonetti grandi e piccoli. Ricordo infine che per qualsiasi segnalazione, richiesta di informazione o ritiro di kit per le raccolte porta a porta è possibile recarsi presso l’infopoint Aprica di Piazza Venezia appena inaugurato».