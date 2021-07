Genova. Al mattino nubi sparse su tutta la regione, in prevalenza di tipo medio-alto, concentrate sul settore centro-orientale regionale. Non si esclude qualche sgocciolio o piccolo rovescio misto a sabbia in corrispondenza degli addensamenti più compatti.

Tra il mezzogiorno e il primo pomeriggio temporaneo miglioramento quasi ovunque, seguito da possibili rovesci e qualche temporale sul settore centro-occidentale interno in serata. Non si escludono sconfinamenti piovosi sulla riviera savonese e genovese, tempo asciutto sul resto della regione.

Situazione: Una veloce perturbazione in transito sul nord Italia lambisce la nostra regione con qualche fenomeno di instabilità nel pomeriggio-sera di giovedì. Tempo abbastanza buono venerdì e sabato.

Venti: Deboli da sud al mattino, in rinforzo fino a tesi da sud-est in giornata. Rotazione a nord in tarda serata sul Ponente. Mari: Mosso, localmente molto mosso.

Temperature: In aumento le minime, in lieve calo le massime

Costa: min +20/23°C, max +24/27°C

Interno: min +14/17°C, max +22/25°C