Meteo, sole, poche nubi e massime sui 30 gradi: l’anticiclone resta saldo sulla Liguria

Genova. Inizio di settimana all’insegna del tempo stabile grazie all’anticiclone. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 19 luglio, qualche nube in un contesto ampiamente soleggiato al mattino. Dalle ore centrali qualche cumulo sui rilievi, in particolare su Alta val Trebbia, Val D’Aveto ed Alpi Liguri, dove non si escludono localizzate note instabili. In prevalenza poco nuvoloso lungo le coste. Venti in prevalenza settentrionali, qualche debole brezza pomeridiana potrà imporsi lungo le coste. Mare poco mosso. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo nei valori massimi lungo le coste: saranno comprese sulla costa tra 18 e 31 gradi, nell’interno tra 13 e 31.

Domani, martedì 20 luglio, tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. I venti

ruotano dai quadranti meridionali e sono generalmente deboli. Temperature in lieve calo sulla costa ma in aumento in quota.

Anche nella giornata di mercoledì 21 luglio prosegue la fase prettamente estiva, con tempo stabile e cielo in prevalenza sereno.