Genova. Correnti occidentali piuttosto stabili e fresche interesseranno la nostra regione anche nei prossimi giorni, con un po’ di nuvolosità, ma assenza di pioggia. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Giovedì 1 luglio. Avvisi: Ancora vento da sud-ovest sostenuto al largo. Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi basse saranno presenti sul settore centro-orientale, senza piogge, bel tempo altrove. Nel pomeriggio cielo ovunque poco nuvoloso con addensamenti più intensi sulle testate di Val Trebbia e Aveto, ma senza fenomeni. Venti: Da deboli a moderati da sud-est sotto costa, sostenuti da sud-ovest al largo come da avviso. Mari: Molto mosso o a tratti agitato per onda da sud-ovest. Temperature: Pressoché stazionarie o in lieve calo le minime

Costa: min 17/21°C, max 23/26°C. Interno: min 8/15°C (fondovalle), max +20/24°C

Venerdì 2 luglio. Ancora un po’ di nubi basse sul settore centro-orientale, senza pioggia, per il resto bel tempo. Venti: Deboli o moderati da sud-est. Mari: Inizialmente molto mosso a levante, mosso altrove, ma moto ondoso in graduale calo durante la giornata. Temperature: In lieve aumento.