Genova. Sulla Liguria si avvicina una perturbazione temporalesca che darà effetti soprattutto nella mattinata di domenica 1 agosto. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 31 luglio, oltre al solito disagio per afa soprattutto sulla fascia costiera, avremo al mattino nubi sparse di tipo medio-basso, più intense sul settore centro-occidentale costiero dove non si esclude qualche goccia di pioggia. Nel pomeriggio bel tempo ai lati della regione, ancora nubi sul settore centro-occidentale in intensificazione in serata, ma senza pioggia. Temperature massime sempre sui 30 gradi, minime sui 19 sulla costa, più basse nell’interno.

Domani, domenica 1 agosto, al mattino rischio di temporali tra il gruppo del Beigua, il Voltrese e la Val Varenna con locali estensioni alla fascia costiera sottostante; nubi sparse altrove senza piogge. Nel pomeriggio attenuazione dei temporali sul settore centrale e comparsa di nuclei temporaleschi su Alpi Liguri e Bormida occidentale, in attenuazione in tarda serata. Attenzione ai venti e alle forti raffiche da sud-ovest nel pomeriggio.

Lunedì 2 agosto qualche rovescio nelle aree interne del levante al mattino, nubi sparse sulla cosa di levante e sereno a ponente. Ventilazione moderata da sud-ovest, clima gradevole.