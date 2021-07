Genova. Correnti occidentali trasporteranno una perturbazione che nella giornata di domenica 4 luglio interesserà marginalmente anche la Liguria con qualche piovasco. Ecco le previsioni Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Sabato 3 luglio. Al mattino cielo velato su tutta la regione con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Qualche nube bassa sarà possibile sotto costa sul settore centrale. Nel pomeriggio nubi sparse su tutta la regione, di tipo medio-alto, ma con addensamenti più compatti nelle aree interne, senza conseguenze. Venti: Deboli o moderati da sud-est. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: In lieve aumento le minime, in contenuto calo le massime. Costa: min 18/22°C, max 23/26°C. Interno: min 8/16°C (fondovalle), max +19/25°C.

Domenica 4 luglio. Cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la regione. Possibili piovaschi tra la tarda mattinata e il pomeriggio sul settore centro-occidentale, specie nelle aree interne, tempo asciutto sul resto della Liguria. In serata generale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità. Venti: Moderati da sud-est con qualche rinforzo. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: In lieve ed ulteriore calo nei valori massimi.

Lunedì 5 luglio. Cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione, vento debole e temperature in aumento.