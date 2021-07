Venerdì 23 luglio. Avvisi: Moderato disagio fisiologico per caldo afoso. Cielo e Fenomeni: Poche nubi sparse su tutta la regione con ampie zone di cielo sereno ed assenza di fenomeni. Venti: Deboli dai quadranti meridionali. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: Stazionarie o in lieve calo sottocosta.

Sabato 24 luglio 2021. Avvisi: Moderato disagio fisiologico per caldo afoso. Cielo e Fenomeni: Bel tempo a parte un po’ di nubi basse al mattino sul settore centro-occidentale, in attenuazione in giornata. Ventilazione in rinforzo da sud.