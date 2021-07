Genova. Nubi in aumento sulla nostra regione per l’afflusso di umide correnti oceaniche, che tra domani, lunedì, e martedì faranno da sfondo a un impulso di instabilità con qualche pioggia e temporale. Temperature in tendente calo, ma ancora disagio fisiologico per caldo afoso. Ecco, secondo gli esperti del centro meteo Limet, le previsioni nel dettaglio per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, domenica 25 luglio, giornata caratterizzata da molte nubi, specie sul settore centro-occidentale, dove non mancheranno episodi di pioviggine o deboli piovaschi. Qualche occhiata di sole in più sarà possibile sull’estremo ponente. Venti moderati da sud est. Mare mosso, anche sotto costa. Temperature comprese sulla costa tra 21 e 28 gradi, nell’interno tra 13 e 27.

Domani, lunedì 25 luglio, molte nubi sulla Liguria, con qualche pioggia attesa soprattutto sulsettore centro-occidentale. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Quella di martedì 26 luglio sarà una giornata instabile, con la possibilità di fenomeni temporaleschi. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali. Mari tra mossi e molto mossi. Temperature in calo.