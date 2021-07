Genova. Sarà una giornata in cui è previsto un moderato disagio fisiologico per caldo afoso quella di oggi, rileva il Limet, Associazione ligure di meteorologia.

A “fregare”, nonostante le temperature stazionarie, sarà l’umidità prevista in ulteriore lieve aumento.

Al mattino cielo in prevalenza sereno, con transito di velature nel corso della mattinata a partire da Ponente. Nel pomeriggio cielo sereno o al più velato, con sviluppo di cumuli sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di Levante.

Venti a regime di brezza e mare poco mosso o quasi calmo.

Temperature minime sulla costa tra 19 e 23° C, nell’interno tra 11 e 17° C, massime sulla costa tra 28 e 32° C, nell’interno tra 29 e 34° C.

Domani giornata più o meno simile a questa, con sempre l’umidità a creare disagio.

Venerdì ancora tempo stabile e soleggiato.