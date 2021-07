Marco Talatin lascia il RapalloRivarolese

Genova. Marco Talatin lascia, attraverso una sincera e sentita lettera di commiato, il RapalloRivarolese, dopo una stagione nella quale ha ricoperto il ruolo di responsabile tecnico della Scuola Calcio.

“Voglio ringraziare la società RapalloRivarolese, nella persona del direttore generale Mario Abbatucolo, per la fiducia che ha riposto in me e per la stima dimostratami e fare anche una menzione speciale e doverosa allo staff presente sul campo Torbella.

Gianluca Cagnana, persona del quale ho apprezzato le doti umane e tecniche, Sergio Storace e la moglie Maria Luisa, persone splendide, alle quali sono grato per la collaborazione e l’amicizia.

Saluto inoltre Vincenzo Sarracino, mente storica del Torbella e volutamente, per ultima, Alessandra Orsini, la responsabile di segreteria, alla quale mi lega un rapporto affettivo, essendo il marito, ma che è stata capace di scindere i due ruoli. Li ringrazio per aver anteposto, più volte il Torbella ed il RapalloRivarolese ai propri interessi”.