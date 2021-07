Maltratta e minaccia i genitori per comprare la droga: 20enne arrestato dalla polizia

Chiavari. Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Genova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 20enne responsabile di maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina ai danni dei genitori,

La misura è stata emessa dopo la dolorosa richiesta d’aiuto pervenuta dai genitori del ragazzo, costretti a sopportare da più di un anno le continue vessazioni, minacce e aggressioni perpetrate dal figlio al fine di ottenere denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Il giovane, pregiudicato per gli stessi reati nonché per spaccio e detenzione di droga, negli ultimi giorni si era reso irreperibile. Questo fino a ieri pomeriggio quando, ad un poliziotto del Commissariato libero dal servizio, è giunta la segnalazione che si sarebbe recato a Genova per acquistare altro stupefacente e che sarebbe rientrato a Chiavari in serata, a bordo di un treno.

In poche ore il poliziotto, in accordo con il suo Dirigente, ha preso contatti con i colleghi della Squadra Investigativa del Commissariato, anch’essi a riposo e si sono dati appuntamento presso la stazione di Chiavari dove si sono appostati in attesa del 20enne. Una volta intercettato, il giovane è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’autorità.