Maltempo, assegnati 544mila euro a Casarza Ligure per i danni dello scorso ottobre

Casarza Ligure. La somma di 544mila euro è stata assegnata al Comune di Casarza Ligure dal presidente della Regione Giovanni Toti, nella sua veste di commissario delegato alle emergenze, per il ristoro dei gravi danni causati dal maltempo di inizio ottobre 2020.

Queste risorse vanno a sommarsi alla prima tranche di 140mila euro già stanziati nei mesi scorsi. Tali finanziamenti giungono in esito alla ripartizione dei fondi nazionali di protezione civile relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza conseguenti agli eventi meteorologici del 2 e 3 ottobre scorsi. Casarza è stato l’unico Comune della Città metropolitana di Genova a rientrare dapprima nella dichiarazione d’emergenza regionale e poi in quella nazionale emanata dal Governo.

“E’ un’ottima notizia per Casarza e un segnale concreto di attenzione al territorio”, commenta Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia in Regione e consigliere comunale di maggioranza. “Grazie a questi 684mila euro, che corrispondono a circa il 90% delle spese sostenute per le somme urgenze, il Comune ha a disposizione risorse importanti da reinvestire sul proprio territorio”.

“Desidero sottolineare – prosegue Muzio – il grande lavoro fatto dalla Regione e dal Comune, che sin dall’immediatezza degli eventi meteorologici dello scorso ottobre si sono fatti parte attiva per richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza e un adeguato stanziamento di risorse per far fronte ai pesanti danni subiti e realizzare gli interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza delle aree interessate. Per quanto mi riguarda, nella mia veste di consigliere regionale ho cercato da subito di portare il contributo di mia competenza, promuovendo un sopralluogo svoltosi il 5 ottobre con l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, il sindaco Giovanni Stagnaro, il vicesindaco Maurizio Miglietta e l’assessore Lorenzo Ara nei luoghi maggiormente colpiti dal maltempo. In seguito si è svolto anche un sopralluogo con i tecnici della Protezione Civile nazionale”.

“Questo finanziamento – conclude – è un grande risultato, non scontato, per il quale voglio ringraziare il Governo, il presidente Toti e l’assessore Giampedrone, oltre alla Giunta comunale che ha davvero fatto un grande lavoro”.