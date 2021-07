Logistica, Messina: “Basta competizione, serve integrazione e sinergia”

Genova. Il futuro del trasporto merci non passa più dalla competizione fra le diverse modalità ma dall’integrazione e dalla sinergia fra tutti i “componenti” della catena logistica. Ciò che serve è un unico sistema efficiente e integrato gomma-ferro-mare. È quanto ha affermato il Presidente di Assarmatori, Stefano Messina, intervenendo alla quinta edizione del Forum di Pietrarsa, organizzato da Assofer (rete Confcommercio-Conftrasporto) svoltosi questa mattina presso il Museo Nazionale della Ferrovia a Portici.

“È importante superare contrapposizioni sterili e condividere tutti uno spirito nuovo di integrazione”, ha proseguito Messina, “così come rilanciato anche dal Ministro Giovannini intervenuto al Forum.

L’integrazione e l’intermodalità sono la strada giusta e la collaborazione fra i diversi settori può fornire all’amministrazione pubblica, in primis proprio al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, i frutti di un’alleanza globale indispensabile per proseguire nel lavoro di attuazione delle misure contenute, ad esempio, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; in questo modo favorendo una ripartenza concreta ed efficace dell’intero settore della logistica lasciandosi alla spalle l’emergenza Covid, alla stregua di un brutto ricordo”.