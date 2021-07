Lo studio: “Due dosi di vaccino Pfizer e AstraZeneca proteggono dalla variante Delta”

Liguria. Due dosi del vaccino Pfizer o AstraZeneca proteggono con una alta percentuale anche dalla variante Delta. Lo dice uno studio del Public Health England, pubblicato sul New England Journal of Medicine, rassicura:

Una conclusione, a cui l’agenzia governativa è arrivata dopo aver analizzato i dati dei positivi in Inghilterra: in seguito al sequenziamento del virus, in totale sono stati trovati 20mila casi di variante Delta.

Per quanto riguarda il vaccino Pfizer, lo studio ha evidenziato che l’efficacia nel prevenire la malattia sintomatica è dell’88% (minore di circa 5 punti percentuali rispetto alla variate Alfa). Mentre due dosi di AstraZeneca risultano efficaci al 67% – e non al 60% come riportato in altri studi – anche in questo i numeri sono minori (di circa il 7%) rispetto alla mutazione Alfa.

Ma il tutto, come detto, solo dopo la somministrazione di entrambe le dosi. Solo un’iniezione, infatti, non basta: dopo la prima dose per entrambi i vaccini l’efficacia è di appena il 30%.