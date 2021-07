Litiga con il fidanzato e spacca una finestra che finisce in pezzi su una moto: 26enne denunciata

Genova. Ha dato in escandescenza durante una lite con il fidanzato a punto di rompere gli infissi di una finestra e gettarli di sotto.

Protagonista una ragazza di 26 anni che ha lanciato dalla finestra anche il cellulare del suo ragazzo. E’ successo ieri sera tardi in via Jori a Certosa.

I pezzi tuttavia, sono finiti, insieme al cellulare del fidanzato, su uno scooter parcheggiato in strada che è rimasto danneggiato dal lancio di oggetti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile che dopo aver calmato la giovane, l’hanno denunciata per danneggiamento aggravato.

Ieri in tarda serata i militari del Nucleo Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà una ragazza 26enne, con pregiudizi di polizia, che in via Jori a seguito di un litigio con il convivente andava in escandescenza e rompeva gli infissi di una finestra, gettandoli, unitamente al telefono cellulare dell’uomo, nella strada sottostante, danneggiando un motociclo regolarmente parcheggiato.