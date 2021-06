Lineonline.it, lo store per appassionati di bricolage con consegna 24h

La passione e l’entusiasmo tipici dei progetti giovani e l’esperienza di chi opera nel settore da oltre 40 anni si incontrano su Lineonline: lo store digitale di abbigliamento da lavoro, prodotti per il giardinaggio e il fai da te che propone i migliori brand a condizioni eccezionali. Sconti fino al 50%, spedizioni in 24 ore, possibilità di consegna e reso gratis.

Che si tratti di generatori di corrente, robot tagliaerba o scarpe antinfortunistiche poco importa: su www.lineonline.it c’è sempre l’imbarazzo della scelta. Decine di migliaia di prodotti per antinfortunistica, fai da te e giardinaggio. E la maggior parte del catalogo è in pronta consegna.

In catalogo figurano i marchi che rappresentano le realtà leader nel mercato di riferimento. Stiamo parlando di Alpina, Bosch, Cofra, Diadora Utility, Grisport, Karcher, Lotto Works, Ryobi, Stiga, U-Power.

Le transazioni si svolgono nella massima sicurezza, via PayPal, carte di credito, bonifico bancario o in contrassegno. Mentre la consegna avviene nell’arco di 24 ore, 48 per le destinazioni in Calabria, Puglia e isole. Molti articoli prevedono la spedizione gratuita e il reso di abbigliamento e scarpe antinfortunistiche è a costo zero.

È un percorso imprenditoriale inaugurato nel ‘74 quello che ha portato Lineonline (www.lineonline.it) a diventare la piattaforma per chi ha bisogno di soluzioni nell’ambito dell’antinfortunistica, abbigliamento da lavoro, fai da te, prodotti per casa e giardino. Pochi click e quello di cui si ha bisogno è subito accessibile, restando tranquillamente sul divano di casa.

Ponendo il cliente a riparo da ogni imprevisto, oltre alle modalità di pagamento sicure, viene messo a disposizione un servizio di assistenza composto da uno staff competente. A cui si aggiungono i numerosi contenuti informativi presenti nelle varie sezioni del sito e le FAQ, che rispondono in maniera chiara ai dubbi più frequenti.

A conferma della qualità dell’esperienza d’acquisto ci sono più di 7.000 recensioni verificate, che sono valse allo store il Certificato Silver di Feedaty.

Scegli il meglio di antinfortunistica e fai da te, visita ora www.lineonline.it.