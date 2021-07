Lavagnese, il mercato bianconero inizia con il botto: alla corte di mister Fasano ci sarà anche Lorenzo Dotto

Lavagna. Voglia di essere protagonisti. Non potrebbe essere altrimenti per il club del presidente Stefano Compagnoni, società vogliosa di confermarsi ad alti livelli dopo il già ottimo nono posto conquistato nella stagione di Serie D appena terminata. Le conferme di Romanengo e Rovigo sicuramente vanno in tal senso, questo anche se a far gioire i tifosi è stato principalmente l’annuncio dell’acquisto a titolo definito di Lorenzo Dotto, giocatore duttile e grandissimo protagonista dell’ultimo campionato di Eccellenza con la maglia del Ligorna.

Di seguito la nota del sodalizio bianconero: “La società comunica con soddisfazione il raggiungimento dell’operazione che ha portato questo pomeriggio al tesseramento di Lorenzo Dotto, centrocampista centrale con spiccate doti offensive classe 1997.

Nella passata stagione Lorenzo, oltre a guadagnare la promozione in Serie D con il Ligorna, è stato votato come miglior calciatore del campionato di Eccellenza ligure trascinando alla vittoria sul campo il team genovese oltre che con il suo carisma anche con i suoi tre gol e sei assist.

La società ringrazia inoltre l’agente del calciatore Manuel Del Favero per aver attivamente collaborato con tutte le parti in causa al buon esito dell’operazione.

Il club inoltre è lieto di comunicare che nel pomeriggio hanno messo nero su bianco, riconfermando la loro presenza nella prossima stagione di Serie D, due giovani talenti.

Giovanbattista Romanengo, centrocampista classe 2000 con 78 presenze e 2 reti dopo tre stagioni in bianconero e Davide Rovido, esterno classe 2000 con 44 presenze e 2 reti in un biennio a Lavagna, sono quindi i primi due tasselli ufficiali dai quali parte la 20^ stagione consecutiva in Serie D per la Lavagnese di mister Fasano.”

Nella tarda serata di ieri non è poi mancato anche un annuncio inerente al settore giovanile bianconero: “La società è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con mister Marco Marsiglia per la conduzione della leva 2004 che nella prossima stagione affronterà il neonato campionato di under 18 regionale.

Dopo una vita da calciatore di buon livello Marco è diventato un qualificato preparatore atletico e ha potuto mettersi in gioco come tale per cinque stagioni alla Sampdoria. Successivamente ha guidato per due stagioni la formazione Juniores Nazionale del Sestri Levante e da 8 anni è riabilitatore motorio presso la Isocinetic.s di Chiavari.”