Lagaccio, tra riqualificazione e rilancio: “A che punto siamo?”. Lunedì l’assemblea pubblica

Genova. Spi Cgil Fnp Cisl Uil Pensionati e Coordinamento delle associazioni Oregina – Lagaccio hanno organizzato per lunedì 12 luglio alle ore 17.30 presso il piazzale dell’ex Caserma Gavoglio una assemblea pubblica dal titolo “A che punto siamo?”.

L’assemblea sarà l’occasione per un confronto tra i cittadini dei quartieri di Oregina e Lagaccio e i rappresentanti del Comune di Genova sulle tante questioni aperte: il Parco Urbano valletta 5 Santi e collegamenti verticali tra il Parco, via Napoli e Via Ventotene; lo spostamento dell’asilo Birulò, l’Autorimessa ex Sati, l’allargamento di via del Lagaccio, il risanamento e nuovi impianti sportivi nella valletta del Lagaccio.

Oltre ai rappresentanti sindacali e delle associazioni saranno presenti Matteo Campora Assessore Trasporti – Mobilità e Ambiente, Pietro Piciocchi Assessore Bilancio Lavori Pubblici e Manutenzioni, Andrea Carratù Presidente Municipio 1 Centro Est.