Lagaccio, auto vandalizzate nella notte: finestrini in frantumi per pochi spiccioli

Genova. Non è chiaro se lo scopo fosse il furto oppure il vandalismo fine a se stesso, ma il risultato non cambia: tre automobili sono state danneggiate stanotte con i finestrini spaccati in vi Bartolomeo Bianco nel quartiere del Lagaccio.

E’ successo intorno alle 4 e mezza. Sul posto è arrivata la polizia chiamata da un residente. Gli agenti dopo i controlli hanno contattato i proprietari che sono stati letteralmente tirati giù dal letto per ricevere la bella notizia.

Le macchine danneggiate sarebbero tre. In uno dei casi sarebbero state rubate un po’ di monetine. Indagini in corso da parte della polizia.

(foto credits: Daria Baffigi sul gruppo facbook Sei di Oregina se…)