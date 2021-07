La notte tra l’8 e il 9 luglio chiude via Buranello: le variazioni ai percorsi dei bus

Genova. Amt informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di via Buranello per lavori stradali, giovedì 8 luglio dalle ore 21.30 alle ore 4.00 di venerdì 9 luglio, le linee 1, 9, N1 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 1 e N2

Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguiranno per via Cantore, piazza Montano, sottopasso ferroviario, rotatoria Veneto, via Avio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante: percorso regolare.

Linee 9 e N1

Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguiranno per via Cantore, piazza Montano, via Reti dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante: percorso regolare.