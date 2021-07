La Liguria la regione preferita dagli italiani per i viaggi in treno: terzo posto per Camogli

Liguria. Continue code in autostrada e sull’Aurelia, complice l’esodo dei turisti desiderosi di trascorrere l’estate sulle spiagge liguri, ma soprattutto colpa dei numerosi cantieri che bloccano e limitano il traffico. E allora, come riporta Trainline (app utile per viaggiare in treno e pullman in Europa), negli ultimi due mesi, sempre più italiani hanno preferito utilizzare il treno per raggiungere la Liguria.

E la nostra regione è la preferita tra chi decide di dirigersi al mare evitando strade e autostrade e trascorrendo il proprio viaggio in “carrozza”. Sono, infatti, ben 17 le mete liguri nella top 25 delle destinazioni preferite degli italiani.

Per quanto riguarda la provincia di Genova terzo posto per Camogli-San Fruttuoso con un +620% di ricerche dal 26 aprile (giorno in cui la Liguria è entrata in zona gialla e quindi sono diminuite le restrizioni sugli spostamenti) fino alla fine di giugno.

Santa Margherita Ligure è quindicesima (+451%), Arenzano diciottesima (+406%) e Sestri Levante ventunesima (+375%).

Le località liguri, dunque, occupano tutta la top ten. La prima altra regione ad affacciarsi in classifica è l’Emilia-Romagna con Gatteo a Mare (in undicesima posizione con +490%), che si ritrova nella graduatoria anche con Cesenatico (+470%) e Cervia (+369%). Le altre regioni presenti sono la Toscana, con San Vincenzo (+397%) e Forte dei Marmi (+360%), il Friuli Venezia Giulia con la stazione di Latisana-Lignano-Bibione (+389%), che permette di raggiungere più località di mare nei dintorni, la Campania con Paestum (+369%)e la Puglia con la rinomata Polignano a Mare (+366%).

Di seguito, la classifica completa che riporta tutte le mete di mare più ricercate in Italia per i viaggi in treno

