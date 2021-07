La guardia di finanza sequestra oltre 10 mila finti Rolex in un’abitazione di via Pré

Genova. La compagnia aeroportuale di Genova Sestri della Guardia di Finanza, ha sequestrato oltre 2 mila capi di abbigliamento contraffatti delle più famose e blasonate firme (Chanel, Louiss Vuitton, Prada, Gucci ecc.) e 10 mila parti ed orologi finti Rolex.

Le attività di indagine, coordinate dal sostituto procuratore Luca Monteverde, sono partite dall’individuazione e dal sequestro di una spedizione di parti/componenti di orologi rolex proveniente da un Paese extra UE con destinazione Genova.

Successivamente le fiamme gialle sono riuscite a risalire al luogo di destinazione e assemblaggio della merce. Pertanto i militari hanno eseguito una perquisizione in via Prè, dove, presso l’abitazione di un cittadino originario del Senegal, dove sono stati trovati centinaia di orologi con marchio di fabbrica contraffatto, nonché attrezzatura per montaggio/smontaggio degli stessi, documentazione extracontabile riconducibile all’illecita commercializzazione della merce.

Denunciato il proprietario dell’appartamento.