La Genova Beach Soccer cede l’intera posta (5-2) alla Romagna

Cirò Marina. La Genova Beach Soccer, dopo l’esordio vincente con i siciliani del Naxos, cede l’intera posta (5-2) alla Romagna.

La compagine genovese di mister Mango (squalificato e in tribuna per l’espulsione rimediata ieri) parte alla grande, realizzando due reti con Napello e Malinconico, ma poi, nella seconda frazione di gioco si spegne, subendo la veemente reazione degli avversari che vanno a rete in cinque occasioni, portando il risultato sul 5-2 a loro favore.

Nulla a serve il forcing finale del terzo tempo e purtroppo e dopo l’ottima prova di ieri, arriva la prima sconfitta.

Sarà quindi fondamentale la sfida di domenica 11 luglio (ore 10.30) contro il forte Cagliari, per mantenere le ambizioni di alta classifica.