Kelvin Amian è un nuovo laterale dello Spezia

La Spezia. Kelvin Amian, laterale francese (classe 1998, ex Tolosa) è un nuovo giocatore dello Spezia.

Amian , dopo aver firmato un contratto di cinque anni, ha velocemente raggiunto i nuovi compagnicdi squadra, nel ritiro di Prato allo Stelvio.

“Kelvin Amian è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il difensore francese arriva a titolo definitivo dall’FC Tolosa, ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo della durata di cinque anni. Classe 1998, Amian è un laterale destro potente ed esplosivo, cresciuto calcisticamente nella sua Tolosa, per un totale di ben 110 presenze in Ligue 1 e 33 gettoni nella scorsa Ligue 2, conditi anche da quattro reti. Lunga la trafila nelle nazionali giovanili francesi, tra Under 17, Under 18, Under 19 e soprattutto Under 21, dove Amian ha totalizzato 16 presenze e una rete, messa a segno contro il Montenegro. Tra i migliori prospetti del panorama francese ed europeo, Kelvin Amian è ora pronto a mettersi in mostra con la maglia delle Aquile! Benvenuto Kelvin!”.