Italia Viva: approvata mozione per prorogare concessione demaniale a circoli nautici e associazioni

Genova. Votata all’unanimità la mozione presentata durante l’ultimo consiglio comunale con la richiesta di applicare la proroga a 30 anni della concessione demaniale anche ai circoli nautici e alle associazioni senza scopo di lucro, così come già accaduto per gli stabilimenti balneari.

La mozione, presentata da Italia Viva con primo firmatario il capogruppo Mauro Avvenente, ha incontrato il favore di un’ampia rappresentanza bipartisan della sala rossa ed è stata sottoscritta da Lega, Forza Italia, Partito Democratico, Cambiamo!, Vince Genova e Fratelli d’Italia.

Il documento impegna la giunta ad attivarsi urgentemente presso Anci Nazionali e presso i ministeri competenti affinché si possano individuare soluzioni ragionevoli che riguardino sia le concessioni demaniali marittime rilasciate dai Comuni, sia quelle rilasciate dall’Autorità di Sistema Portuale, aumentate in maniera insopportabile e ingiustificata accettando criteri dettati dall’Unione Europea, criteri che meglio si adattano alla cultura del mare nordica ma che non tengono in debito conto delle differenze proprie dello specifico mediterraneo.

Inoltre la mozione chiede che si possa prevedere l’estensione al 2022 e agli anni successivi del contenuto dell’emendamento approvato dalla Camera dei Deputati che ridetermina la soglia minima dei canoni demaniali marittimi per l’anno 2021. Se queste modifiche non fossero messe in pratica, i circoli nautici e le associazioni sportive senza fine di lucro, che hanno l’unico scopo statutario della promozione e aggregazione sociale, l’avviamento allo sport e alle discipline marinare delle nuove generazioni, rischierebbero di chiudere.

Il consigliere Avvenente ha concluso augurandosi che un documento così ampiamente condiviso abbia un riscontro effettivo nel futuro più prossimo.