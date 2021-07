Genova. Sono in corso verifiche strutturali all’Isola delle Chiatte del Porto Antico di Genova dopo l’incidente avvenuto domenica quando uno yacht fuori controllo ha speronato la struttura dopo aver scontrato due tender ormeggiati presso il molo dei Magazzini del Cotone.

Al momento l’accesso allo spazio panoramico situato nel cuore del porto genovese è quindi interdetto per questioni di sicurezza. In queste ore sono stati effettuati alcuni sopralluoghi per verificare l’entità del danno e lo stato di salute della struttura galleggiante: operativi anche un gruppo di sommozzatori che si è immerso che hanno monitorato le parti sommerse per capire e trovare eventuali guasti agli impianti e agli ancoraggi.

La capitaneria di porto ha avviato le verifiche anche sullo yacht protagonista del singolare episodio, per fortuna terminato senza feriti: secondo le prime indiscrezioni a far perdere il controllo del mezzo sarebbe stato un guasto nel sistema di comando dell’imbarcazione di fatto sfuggita al controllo manuale del comandante.