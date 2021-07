Iren, lavori di manutenzione sulla rete idrica: martedì sera alcune vie del centro senz’acqua

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione, il giorno martedì 27 luglio, dalle 21:00 alle 24:00

si potranno verificare disservizi nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Viale Quattro novembre

• Via Bartolomeo Bosco

• Corso Andrea Podestà

• Via di Santa Chiara

• Piazza San Leonardo

• Via Baliano

Si precisa che nelle vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.