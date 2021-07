Inserimento lavorativo disabili, si rinnova la sottoscrizione tra Regione, Inail e Anmil

Genova. Rinnovata la sottoscrizione dell’ accordo operativo territoriale per l’area genovese tra Regione Liguria, Direzione Territoriale di Genova INAIL e Sezione Territoriale di Genova ANMIL, in attuazione del Protocollo di intesa in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

A firmare il protocollo d’intesa l’assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino, il direttore generale vicario di INAIL Enrico Lanzone e il vicepresidente territoriale di ANMIL Genova Alessio Marchelli.