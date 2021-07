Ingegneria a Erzelli, la Regione chiede soldi nel Recovery Fund: “Progetto pronto a novembre”

Genova. Sarà pronto a novembre il progetto definitivo per il trasferimento dell’ex facoltà di ingegneria dell’Università di Genova nel parco tecnologico di Erzelli, operazione per cui la Regione Liguria ha chiesto ufficialmente un finanziamento nell’ambito del Recovery Fund. Lo ha detto l’assessora alla Formazione Ilaria Cavo in risposta a un’interrogazione presentata dal consigliere Pd Sergio Rossetti.

“L’Università di Genova, in accordo con Regione e Comune, ha delineato uno scenario concreto per l’avvio immediato della prima fase che prevede 75 milioni di euro per il trasferimento dei laboratori con fondi del ministero dell’Università e della ricerca e 10 milioni dal ministero delle Infrastrutture – ha spiegato Cavo -. Con una nota congiunta firmata dal presidente della Regione e dal rettore dell’Università è stato chiesto esplicitamente al Governo di intervenire affinché il lotto relativo alle aule e ai dipartimenti possa trovare copertura nel recovery plan o nel fondo complementare al fine di portare a termine l’investimento”.

Il trasferimento di ingegneria è tra le opere inserite nel parere votato in modo favorevole dalle commissioni riunite Trasporti e Ambiente per chiedere il commissariamento da parte del Governo.

Per il trasferimento di aule e dipartimento il rettore Delfino aveva stimato 100 milioni di euro. Gli uffici sarebbero gli ultimi a traslocare da Albaro, con l’inconveniente che professori e docenti sarebbero costretti per un periodo a fare la spola. L’intera operazione, specialmente se arriveranno soldi dal Pnrr, dovrà concludersi entro il 2026.